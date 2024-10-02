الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين رجال أعمال إسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية لتدريب الشباب

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكولات تعاون للتدريب مع جامعة برج العرب في حفل تدشين المجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة، الذي اُطلِق برئاسة الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عددَا من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عرفة، ونرمين مميش،  الدكتور محمد محرم.

وخلال الاحتفال وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكولا في المجال الصحي بين كل من الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري، و الدكتور علي عيسى رئيس لجنة الصحة بجمعية رجال أعمال إسكندرية.

 

 

 

كما وقعت الجمعية بروتوكولًا في المجال الصناعي بين كل من الدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية.


مُبادرة "تحالف وتنمية" لدعم التعليم العالي

تأتي هذه الاحتفالية في إطار مُبادرة "تحالف وتنمية" لدعم التعليم العالي والبحث العلمي وخاصةً التعليم الفني، بالتعاون المُثمِر مع شركات أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية الذي يُتيح فرص عمل للخريجين، وذلك بتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل في المصانع والشركات أثناء فترة الدراسة، بما يسهَّم في بناء شراكات واعدة بين كل من القطاع الإنتاجي والقطاع الأكاديمي.

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