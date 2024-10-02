سيدة أجنبية تقفز من ميكروباص بعد محاولة السائق التحرش بها

أقدمت سيدة أجنبية على القفز من سيارة ميكروباص أثناء سيرها هربًا من السائق بعد محاولة التحرش بها بمدينة الشروق.

وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

وبالإنتقال والفحص تبين أنها حال إستقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم ، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة ، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هربًا بالمركبة وبداخلها حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن حبيبة الشماع قفزت من سيارة لإحدى وسائل النقل الذكي بعد محاولة السائق التحرش بها مما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة ووفاتها.