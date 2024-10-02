الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

كامل الوزير يبحث مع شركة بادما البولندية خطة إنشاء مجمع صناعي ضخم بالعلمين

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة بادما البولندية المتخصصة في تصنيع الأثاث المنزلي برئاسة  داريك كروبا رئيس الشركة لبحث خطة الشركة لضخ استثمارات بالسوق المصري في تصنيع منتجات الأثاث من خلال إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 400 ألف متر وباستثمارات تبلغ 70 مليون يورو لإنتاج الأثاث للتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا.

حضر اللقاء  أحمد مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة بادما ايجيبت، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

 الصناعة: نحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات فى مصر 

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

 كما وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة إنهاء إجراءات تأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة الخاصة.

 وأشاد مسؤولو الشركة بالدعم غير المسبوق من الفريق كامل الوزير والتيسيرات التي حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يخص إجراءات تخصيص الأرض الصناعية لإقامة المشروع وكذا دعم هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار.

وأكد الوزير ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع إنتاجها بالسوق المصري لتشمل الأبواب وتجاليد الحوائط وأرضيات MDF والديكورات.

وكلف كامل الوزير مركز تحديث الصناعة بعمل حصر بمصانع إنتاج خشب MDF في مصر التي يمكن التنسيق بينها وبين الشركة البولندية لتوريد خامات الأخشاب والمواد الخام اللازمة لتصنيع الأثاث.

وأكد الوزير أهمية استفادة الشركة من المقومات الاستثمارية الكبيرة بالسوق المصري والتي تشمل التيسيرات والبنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق خاصة وأن مدينة العلمين الجديدة تعتبر من أهم المدن الواعدة في مجالات الصناعة والسياحة، لافتًا إلى أن الشركة ستستفيد من موقع المصنع في توريد منتجاتها لمدينة العلمين الجديدة والمناطق السياحية المحيطة بها.

ومن جانبه أشاد داريك كروبا رئيس شركة بادما البولندية بحرص الشركة على الإسراع في ضخ الاستثمارات في مصر باعتباره سوق واعد وكذا بما يتماشى مع خطط الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث ستستخدم كل امكانياتها الرائدة لدعم وتطوير المصنعين المصريين للوصول إلى المستوى العالمي وتحقيق أعلى مستويات جودة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لتحقيق ٢٠٠ مليون يورو صادرات سنوية الي أوروبا وأمريكا والبلدان العربية، خاصة وأن الشركة تنتج عددًا من منتجات كبريات الشركات العالمية في مجال الأثاث.

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