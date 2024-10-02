ضبط سائق وعامل نفذا سطوا مسلحا على مكتب بريد وسرقا 50 ألف جنيه بالطالبية
ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على عامل وسائق نفذا سطوا مسلحا على مكتب بريد وسرقة مبلغ 50 ألف جنيه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمنطقة الطالبية.
تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض مكتب بريد لعملية سرقة تحت تهديد الأسلحة البيضاء.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سرقة 50 ألف جنيه على يد لصان وفرّا هاربين بدراجة نارية.
وألقى رجال المباحث القبض عليهما بعد مطاردة مثيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
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