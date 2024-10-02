الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ندوة إرشادية عن دور المرأة في تحقيق التنمية الريفية بالبحيرة

ندوة إرشادية عن دور
ندوة إرشادية عن دور المرأة فى تحقيق التنمية الريفية

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة " الإرشاد الزراعى " ندوة إرشادية عن دور المرأة فى تحقيق التنمية الريفية، وذلك بالمركز الارشادى لقرية النجيلى مركز أبو المطامير، بحضور الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمهندس عادل الشيخ مدير عام الإدارة الزراعية، وسالم البحيرى رئيس الجمعية، والعديد من السيدات بالقرية، وتم تنفيذ برنامج تدريبي عن المشروعات الصغيرة والمتضمن مشاركة السيدات فى الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى التوعية حول إقامة مشروعات صغيرة تساعد على زيادة الإنتاج بالقرية.

دور الإرشاد الزراعى مهم  خاصة فى ظل المتغيرات اليومية

أكد المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة، علي دور الإرشاد الزراعى مهم  خاصة فى ظل المتغيرات اليومية والتقدم العلمى الهائل لذلك نقوم بتنفيذ مثل هذه الندوات وورش العمل لنقل كل ما هو جديد للمزارع والمرأة الريفية التى تعتبر هى عصب الحياة فى الريف المصري، ونحن دائما جاهزين لتنفيذ كافة التعليمات الواردة فورا حيث ان جميع ندواتنا تقام فى المراكز الإرشادية الخاصة بنا بجميع مراكز وقرى المحافظة  . 

المرأة الريفية لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي

وقال الدكتور حسنى عطيه عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ان المرأة الريفية لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي،وتعد واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية، وان الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي يبرز في الزراعة بشقيه النباتي  والحيواني، ومن هذا المنطلق أقيمت هذه الندوة بهدف زيادة الوعي لدى المرأة الريفية بالممارسات الجيدة والتقنيات الحديثة لتحسين نوعية الإنتاج، واستفادة المرأة الريفية من مصادر المعلومات فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان، وتحديد درجة الأهمية النسبية للمتطلبات الإرشادية لها في هذا المجال.

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بالبحيرة الإرشاد الزراعي ندوة ارشادية مركز ابو المطامير وكيل وزارة الزراعة مشروعات صغيرة وزارة الزراعة

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