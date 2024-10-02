حقيقة تعديل محمد رمضان لائحة الأهلي وتغليظ العقوبات على اللاعبين

انتشرت أنباء مؤخرا أن محمد رمضان المدير الرياضي، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أقدم على تعديل لائحة الفريق وتغليظ بنود العقوبات.

وأكد مصدر بالاهلي أن محمد رمضان لم يعدل اللائحة مثلما تردد، خاصة وأنه استلم المهمة منذ 48 ساعة فقط.

واضاف المصدر: سيكون هناك عقوبات على اللاعبين حال الخسارة أو التعادل حسب اللائحة وهو ما لم يعدله محمد رمضان.

وتابع: أما العقوبات التأديبية فهي أيضا ضمن اللائحة ولكن من الممكن تزيد أو تقل حساب رؤية محمد رمضان مع إدارة الاهلي، ولكن في كافة الأحوال لن يتم تعديل اللائحة مثلما تردد.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".