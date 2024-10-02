وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا بعد فقدها ضمن القرارين 1706 و1705 لسنة 2024.



وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1706 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم طارق ربيع هاشم وآخرهم سارة فاروق مصطفى).

كما صدر القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1705 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: م تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم أيمن حسنى حلمى وآخرهم مروة محمد على)

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