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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمدينة نصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات واستعلمت عن الحالة الصحية لشخصين اصيبا باختناق. 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع بشارع الورشة بمدينة نصر.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.


كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة شارع الورشة

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