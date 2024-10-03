هل يتم فرض فوائد على السحب النقدي من فيزا المشتريات؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول فرض رسوم فوائد علي السحب النقدي من فيزا المشتريات.



وأوضح مسئولون بنك مصر أنه في حال السحب النقدي باستخدام البطاقة الائتمانية يتم احتساب فائدة مدينه من تاريخ السحب وحتى تاريخ سداد كامل المعاملة سواء بنفس الشهر او شهور سابقة.



وللاطلاع على معدل العائد المدين يمكن للعملاء زيارة الرابط التالى



مميزات الحساب الحساب الجاري

ومن جانب اخر تشمل قائمة مميزات الحساب الجاري في بنك مصر مايلي:

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفية، بطاقات الصراف الآلي، الإنترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي