مصدر بهيئة السكك الحديدية يكشف أسباب انفصال 4 عربات من قطار الأقصر

قالت الهيئة القومية للسكك الحديد، إنه تم الاستعداد بالسكة تمهيدا لإعادة حركة القطارات لطبيعتها على خط الصعيد بعد انفصال أربعة عربات من قطار القاهرة الأقصر نتيجة كسر في خطاف الجر أثناء سير القطار دون وقوع أى إصابات.

حادث قطار الصعيد

وأوضح مصدر بالهيئة أن القطار المكيّف رقم 986، تعرض لانفصال أربع عربات منه لدى مروره قرب قرية قلوصنا بمحافظة المنيا، ما تسبّب في تعطل حركة القطارات باتجاه الصعيد.

وقال المصدر إن التقرير المبدئي للحادث كشف عن كسر مفاجئ بالخطاف الذي يربط عربات القطار أثناء سير القطار الأمر الذى أدى لانفصال العربات الأربعة عن القطار دون أى إصابات.