الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصدر بهيئة السكك الحديدية يكشف أسباب انفصال 4 عربات من قطار الأقصر

قطار
قطار
ads

قالت الهيئة القومية للسكك الحديد، إنه تم الاستعداد بالسكة تمهيدا لإعادة حركة القطارات لطبيعتها على خط الصعيد بعد انفصال أربعة عربات من قطار القاهرة الأقصر نتيجة كسر في خطاف الجر أثناء سير القطار دون وقوع أى إصابات.

حادث قطار الصعيد

وأوضح مصدر بالهيئة أن القطار المكيّف رقم 986، تعرض لانفصال أربع عربات منه لدى مروره قرب قرية قلوصنا بمحافظة المنيا، ما تسبّب في تعطل حركة القطارات باتجاه الصعيد.

وقال المصدر إن التقرير المبدئي للحادث كشف عن كسر مفاجئ بالخطاف الذي يربط عربات القطار  أثناء سير القطار الأمر الذى أدى لانفصال العربات الأربعة عن القطار دون أى إصابات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك القومية للسكك الحديد لهيئة القومية للسكك الحديد قامت الهيئة القومية للسكك الحديد

مواد متعلقة

ننشر مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم على خطوط القاهرة أسوان والعكس

مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم على خطوط القاهرة وأسوان والعكس

كامل الوزير: خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل

أولى ثمار مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. التوقيع على 3 اتفاقيات في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر.. وتعاون مصري إيطالي لإطلاق أول قطار سياحي فاخر

مشروعات التموين في 10 سنوات، تطوير مكاتب التموين والسجل التجاري والمشروع القومي للصوامع.. استخراج 725.952 بطاقة تموينية لمحدودي الدخل.. وإضافة المواليد الجدد للفئات المستحقة

أخبار مصر: كيف دعم صلاح كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان، فرد الأمن يكشف مفاجأة عن خناقة إمام عاشور، الأرصاد تحذر سكان القاهرة

استعدادات السكك الحديدية لعيد الأضحى.. قطارات إضافية على كافة الخطوط.. زيادة منافذ بيع التذاكر.. وكامل الوزير يكلف بالتفتيش المفاجئ في كل المحطات

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

الأكثر قراءة

بدء الهجوم الإيراني، إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

تعديل بند سري لضرب دولة جديدة، إسرائيل تستغل الفرصة الذهبية لتحقيق هدف ثمين

آخر ترتيبات بعثة الأهلي للسفر إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري

مصدر بهيئة السكك الحديدية يكشف أسباب انفصال 4 عربات من قطار الأقصر

جلسة منتظرة بين الخطيب ومحمد رمضان خلال ساعات ما السبب؟

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

السطر الأخير في قضية طالب الرحاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يحذر من خطط الصهيونية لنشر الشذوذ الجنسي (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو جندل بن سهيل “الطائع للرسول والصابر على العذاب”

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري: صواريخنا جاءت ردا على مقتل نصرالله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان الحرس الثوري: إيران ستضرب إسرائيل مجددا إذا ردت على صواريخنا التليفزيون الإيراني يعلن ضرب أهداف داخل إسرائيل بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية التلفزيون الإيراني يعلن عن بيان مرتقب للحرس الثوري