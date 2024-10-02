تداول 58 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 58000 طن بضائع و800 شاحنة و115 سيارة.

موانئ البحر الأحمر تكشف معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع 418 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع 382 شاحنة و42 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وCHIPOL XIOGAN بينما تغادر السفينة BOS BROOK علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة وامل.

كما تم تداول 2200 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها مادة البروبلين قادمة من الامارات بينما غادرت السفينة JASMEN علي متنها مواد غذائية تصدير الي السودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا .

