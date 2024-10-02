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أخبار مصر

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2654 سائحا على متن السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM

السفينة
السفينة
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM القادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائحا و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة.

 

 

وجاءت الرحلة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

وكان في استقبال السفينة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات، حيث تم تبادل الدروع التذكارية.

 السفينة NIEUW STATENDAM

تعتبر السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات بحرية منتظمة، حيث تم بناؤها في عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار، ويبلغ طولها 299 مترا، وتتكون من 13 طابقا وبها 1339 غرفة، ولديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه، وتضم صالات رياضية، وقاعات اجتماعية، وحمامات سباحة، ومسرح وسينما ونواد رياضية وأسواق تجارية.

يأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية بموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية، وتقديم جميع الخدمات اللوجستية، مما يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة إلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

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