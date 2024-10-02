سوسن بدر ضيفة محمود سعد، الجمعة

تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة علي برنامج sold out ، والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر قناة cbc ، يوم الجمعة القادمة.



ومن المفترض أن تتحدث سوسن بدر عن العديد من التفاصيل حول حياتها الفنية والشخصية، كما تتلقي اسئلة الجمهور الذين حضروا تصوير الحلقة.

مسلسل البحث عن علا

ويعرض للفنانة سوسن بدر حاليا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وذلك عبر منصة نتفليكس العالمية، ويشاركها البطولة كل من هند صبري، ظافر العابدين، ندي موسي، هاني عادل، طارق الابياري ومن إخراج هادي الباجوري.