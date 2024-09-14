السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مسلسل المداح، خالد الصاوي يقدم شخصية “الشيطان” بالجزء الخامس

مسلسل المداح
مسلسل المداح

يعكف المؤلف أمين جمال في الوقت الحالي على وضع قصص جديدة ومختلفة للجزء الخامس من مسلسل المداح الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر أن يتم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025.

وحتى الآن لم يتم وضع إلا قصة واحدة فقط للعمل، ومن المقرر أن يتم إيجاد أكثر من قصة خلال الفترة القادمة، ليتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل نهائيا، لتستعد أسرة المسلسل لبدء التصوير.

وبعد اعتذار الفنان فتحى عبدالوهاب عن المشاركة في الجزء الخامس من العمل، تم التعاقد مع الفنان خالد الصاوي ليقدم شخصية "الشيطان" خلال أحداث العمل.
 


 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

 

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