بدء تصوير فيلم Christy Martin لسيدني سويني
سيدني سويني، بدأ هذا الأسبوع تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin، للنجمة الشابة سيدني سويتي.
فيلم السيرة الذاتية Christy Martin، يتم تصويره في ولاية كارولينا الشمالية، وهو من إخراج ديفيد ميشود.
سيدني سويني تجسد دور الملاكمة الأمريكية كريستي مارتن
ووقع الاختيار على الممثلة الشابة سيدني سويني، للعب دور البطولة في فيلم سيرة ذاتية، يتناول حياة الملاكمة الأمريكية السابقة، "كريستي مارتن"، فيما سيتولى مهمة الإخراج، المخرج 'ديفيد ميشود'.
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