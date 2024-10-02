الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

أعلنت أمانة  المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية "نظام الثلاث سنوات" للقبول بكليات التجارة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الضغط على هذا الرابط.

كما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام الثلاث   سنوات" للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025. 

 

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة ولاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط.
 

وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة مدينة السادات بداية من العام الدراسي 2024 /2025.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج بداية من العام الدراسي 2024 /2025.

 

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