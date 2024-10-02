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ثقافة وفنون

عصام صاصا يتصدر تريند اليوتيوب بـ "اتربيت على الاحترام"

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تصدر مطرب المهرجانات، عصام صاصا، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية بأغنية “اتربيت على الاحترام”، والتي وصلت نسبة مشاهدتها ما يقرب من ١٠٠ ألف مشاهدة. 

وتصدر صاصا التريند الثامن على منصة اليوتيوب، وذلك رغم قضاء عقوبة حبسه عاما.

 


وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة أصدرت يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

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