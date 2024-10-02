مصرع طالبة غرقا بترعة الإبراهيمية في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة الإبراهيمية بمركز طهطا، وقد تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري ونقلها إلى المستشفى العام لانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بتمكن الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طالبة

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بتمكن قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة “نانسي ن ث ا م”، 12 عاما- طالبة - مقيمة بذات الناحية تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية وأن الحادث وقع نتيجة انزلاقها فى الترعة

وبالانتقال والفحص أفاد كل من والدها “ناصر ث ا ح”، 51 عاما- مزارع، وشاهد الواقعة “أبو الوفا خ م ع”، 35 عاما- صاحب محل - مقيمان بذات الناحية أثناء لهو المذكورة علي حافة الترعة المشار إليها المواجهة لمنزلها انزلقت قدماها وسقطت بها مما نجم عنه غرقها ووفاتها ولم يتهم الأول أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

