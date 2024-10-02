الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالبة غرقا بترعة الإبراهيمية في سوهاج

غرق طالبة بترعة الإبراهيمية
غرق طالبة بترعة الإبراهيمية بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة الإبراهيمية بمركز طهطا، وقد تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري ونقلها إلى المستشفى العام لانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.
اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بتمكن الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طالبة 
تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بتمكن قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة “نانسي ن ث ا م”، 12 عاما- طالبة - مقيمة بذات الناحية  تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية وأن الحادث وقع نتيجة انزلاقها فى الترعة 

وبالانتقال والفحص أفاد كل من والدها “ناصر ث ا ح”، 51 عاما-  مزارع، وشاهد الواقعة “أبو الوفا خ م ع”، 35 عاما- صاحب محل - مقيمان بذات الناحية أثناء لهو المذكورة علي حافة الترعة المشار إليها المواجهة لمنزلها انزلقت قدماها وسقطت بها مما نجم عنه غرقها ووفاتها ولم يتهم الأول أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.  

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق". 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الابراهيمية الإنقاذ النهرى الكشف الطب اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه المستشفي العام انتشال جثة سبب الوفاة غرق مصرع طالبة مفتش الصحة

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

رئيس الأركان الإيراني يهدد بضرب كل البنى التحتية في إسرائيل

اليوم، مجلس النواب يجري انتخابات اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

انتهاء حصار صلاح الدين للقدس بالاستيلاء عليها بعد 80 عاما تحت قبضة الصليبيين

أوفينا بالتزامنا، أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

بعد استبعاد الثنائي الشهير، قائمة المحترفين بمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي موريتانيا

ريح التغيير تهب على منتخب مصر، اختيار 24 لاعبا لمواجهتي موريتاني، استبعاد حجازي والنني، السهر يطيح بإمام عاشور، والمفاجأة حمزة علاء

منوعات

المزيد

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شرب القهوة وخطورة الإفراط فيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية