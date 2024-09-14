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اقتصاد

ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

ستاندرد آند بورز،
ستاندرد آند بورز، فيتو

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية من مستقرة، يوم الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.

وقالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.

يعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.

وقالت ستاندرد آند بورز: «نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات».

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وتقول ستاندرد آند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.

ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.

ظل معدل التضخم منخفضًا نسبيًّا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل التضخم مستقرًّا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند ‭‭‭A/A-1‬‬‬.

 

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