كيف تحجز أراضي الإسكان والسداد بالدولار؟

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف الأنشطة، طبقًا للآليات المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساته أرقام (180) لسنة 2023، ورقم (186) لسنة 2024.

ونستعرض خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي:

-تسجيل حساب إلكتروني على البوابة وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل.

- تسجيل بيانات الشركة والأنشطة المدرجة بالسجل التجاري.

-رفع جميع المستندات الدالة على ملكية الشركة "مترجمة وموثقة من القنصلية المصرية".

-التقدم بطلب توفير فرصة استثمارية من يوم 1: 7 من كل شهر.

-تحديد النشاط المطلوب والمدينة والموقع ومتوسط المساحة.

-سداد مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال.

-الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة.

-تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالى.

-مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة.

-العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد إلكتروني أو "S.M.S‏" للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل - تفويض).