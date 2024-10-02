دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يكتسح سلوفان برباعية

دوري أبطال أوروبا، فاز مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا، بأربعة أهداف نظيفة على ملعب “باسينكي”، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

وسجل فيل فودين الهدف الأول ثم سجل الكاي جوندوجان ثاني الأهداف.

وفي الشوط الثاني سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث ثم جيميس الهدف الرابع.

تشكيل مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.