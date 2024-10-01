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رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يضرب النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة

إنتر ميلان الإيطالي،
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه النجم الأحمر الصربي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. 

تقدم إنتر ميلان عن طريق هاكان كالانوجلو في الدقيقة 11، ثم عزز تقدمه بهدف ثان عن طريق ماركو أرنوفيتش في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 71 سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث، واختتم مهدي طارمي رباعية الإنتر في الدقيقة 81.

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الأحمر الصربي، على ملعب جوزيبي مياتزا.

 

سيموني يدفع ببعض البدلاء

وبدأ إنزاجي بتشكيل يضم عددًا من اللاعبين البدلاء، وأراح بعض نجومه مثل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.
 

فريق النجم الأحمر الصربي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان ضد النجم الأحمر

وبدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دومفريس - زيلينسكي - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - أوجوستو - طارمي - أرناوتوفيتش.

 

تشكيل النجم الأحمر الصربي ضد إنتر ميلان 

في المقابل، جاء تشكيل النجم الأحمر كالآتي:

جليزر - سيول يونج وو - سبايتش - دركوزيتش - دجيجا - كرونيتش - إلسينك - سيلاس - أولاينكا - ماكسيموفيتش - شريف نداي.

وكان إنتر قد تعادل في مباراته الأولى بالبطولة خارج قواعده أمام مانشستر سيتي 0-0، فيما خسر النجم الأحمر على أرضه أمام بنفيكا بنتيجة 2-1.

 

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