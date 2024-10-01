التشكيل الرسمي لمباراة آيندهوفن وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن فريقا آيندهوفن وسبورتنج لشبونة عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل آيندهوفن أمام سبورتنج لشبونة

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام آيندهوفن

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

ويتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2) وذلك قبل الجولة الثانية.

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، بعدما حقق فارق أهداف (+7).

وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.