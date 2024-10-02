أرقام حماية المستهلك لتلقي شكاوى ارتفاع الأسعار

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي مباشرة

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وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.



وأضاف أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذلك التأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة والتأكد أيضًا من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق، وضبط الأسواق وأسعار السلع، خاصة السلع الإستراتيجية.

وأكد "السجيني" أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.