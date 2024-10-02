الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أرقام حماية المستهلك لتلقي شكاوى ارتفاع الأسعار

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار. 

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين،  وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي مباشرة
 CPA:: Whats-App Service (cpa-mobile.com). 

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون. 


وأضاف أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذلك التأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة والتأكد أيضًا  من  وجود انخفاضات حقيقية في  أسعار السلع  الغذائية  بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب  جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق، وضبط الأسواق وأسعار السلع، خاصة السلع الإستراتيجية.

وأكد "السجيني" أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك مجلس الوزراء

مواد متعلقة

وزير التموين يستمع إلى مقترحات النواب بشأن ملف الدعم النقدي

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

رئيس الأركان الإيراني يهدد بضرب كل البنى التحتية في إسرائيل

اليوم، مجلس النواب يجري انتخابات اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

أوفينا بالتزامنا، أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ريح التغيير تهب على منتخب مصر، اختيار 24 لاعبا لمواجهتي موريتاني، استبعاد حجازي والنني، السهر يطيح بإمام عاشور، والمفاجأة حمزة علاء

بعد استبعاد الثنائي الشهير، قائمة المحترفين بمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي موريتانيا

انتهاء حصار صلاح الدين للقدس بالاستيلاء عليها بعد 80 عاما تحت قبضة الصليبيين

منوعات

المزيد

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شرب القهوة وخطورة الإفراط فيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية