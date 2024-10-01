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إعلام القاهرة تستقبل الطلبة الجدد من ذوي الهمم

الطلبة الجدد من ذوي
الطلبة الجدد من ذوي الهمم، فيتو

نظمت وحدة التواصل ودعم الطلاب القادرين باختلاف بإعلام القاهرة حفلًا لاستقبال الطلبة الجدد من ذوي الهمم للتعريف بالوحدة. 

 

إعلام القاهرة تستقبل الطلبة الجدد من ذوي الهمم

جاء ذلك بحضور ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية، وهناء فاروق، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ونشوى عقل، وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ونرمين الصابر، مدير الوحدة، وفاتن رشاد، المدرس بقسم العلاقات العامة وخبير مهارات الاتصال، وهند الحسيني، الخبير التربوي والمستشار النفسي والتأهيلي للوحدة.

 

وتضمن الحفل كلمات التهنئة بالعام الدراسي الجديد، والترحيب بالطلبة وعائلاتهم، وأوضحت عميدة الكلية أن باب مكتبها مفتوح لتلقي مقترحات الطلبة ذوي الهمم ومطالبهم، مؤكدة استيعابها لحالاتهم والصعوبات التي يمرون بها وذويهم. 


وأكدت وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب أنه ستتم مراعاة ظروف الطلبة في تسجيل الجداول الدراسية، وتيسير المواعيد، ومرونة شروط تشعيب الأقسام الأكاديمية. كما سيتم دراسة موضوع الاختبارات، وما إذا كان سيتم عمل امتحانات خاصة للطلاب ذوي الهمم أو طلاب الدمج مختلفة عن اختبارات الطلبة العادية، مع توفير وسائل مساعدة لهم لأداء الامتحانات كبرامج الكمبيوتر المتخصصة في هذا الشأن.


وشهد الحفل عرض فيلم قصير عن الوحدة من إعداد  منة الله عصام، المعيدة بقسم العلاقات العامة وعضو الوحدة. 


كما تم تقديم فقرات ثقافية وفنية، حيث تلا الطالب محمد السبكي آيات من القرآن الكريم، وعزفت الطالبة يارا عبداللطيف مقطوعة موسيقية على الأورج، وألقى الطالب محمد أبو علام قصيدة شعرية.

 

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