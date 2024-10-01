الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الأوقاف ضيف شرف اليوم الوطني بسفارة إندونيسيا بالقاهرة

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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حل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ضيف شرف في اليوم الوطني لدولة إندونيسيا الذي أقيم مساء اليوم بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، وكان في استقباله سعادة السفير الإندونيسي لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، بحضور سعادة السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لدول جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوقيانوسيا ونيوزيلندا.


وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف السفير الإندونيسي لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة باليوم الوطني لدولة إندونيسيا، مؤكدًا سعادته الغامرة واعتزازه بالتعاون المشترك مع دولة إندونيسيا. 

 

وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز

وأكد وزير الأوقاف أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين الرئيسين المصري والإندونيسي.


ووجه سفير إندونيسيا بالقاهرة الشكر لوزير الأوقاف على تشريفه بالحضور ضيف شرف في احتفال سفارة إندونيسيا بالقاهرة باليوم الوطني لدولة إندونيسيا.

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