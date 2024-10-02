بيع 4 قطع أراضي بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان

عقدت هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني اليوم بمدينة العاشر من رمضان لبيع عدد (٤) قطع أراضي بنشاط مخابز، بمناطق مختلفة في المدينة، وذلك ضمن خطط الجهاز لتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المدينة،حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرًا ظهرًا.



وأسفرت جلسة المزاد عن بيع 4 قطع أراض بنشاط مخابز، بقيمة اجمالية تبلغ (٤٢٧٥٤٢٠٠) جنيه تقريبًا.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المخابز الجديدة ستساعد في تلبية احتياجات سكان المدينة من المخابز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يعكس التزام الجهاز بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بشكل عام.



وأشار إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.