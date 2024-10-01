دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على سلوفان في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا، بهدفين نظيفين في الشوط الأول على ملعب “باسينكي”، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

وسجل فيل فودين الهدف الأول ثم سجل الكاي جوندوجان ثاني الأهداف.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي.

تشكيل مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا



وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا عبر قناة “beIN Sports HD 3”.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل فريق سلوفان براتيسلافا المرتبة الـ34 والأخيرة في جدول الترتيب دون نقاط.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد



وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

ويتربع بايرن ميونخ على عرش صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025، والتي تقام بنظام جديد برصيد 3 نقاط، مستفيدا من فوزه الساحق على دينامو زغرب (9-2) وذلك قبل الجولة الثانية.

وتفوق العملاق الألماني على 14 فريقا حققوا الفوز في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال، بعدما حقق فارق أهداف (+7).

وحل سلتيك في المرتبة الثانية بفارق (+4) أهداف، بالتساوي مع باير ليفركوزن.

وفي المركز الرابع، يظهر بوروسيا دورتموند رفقة سبارتا براج وأستون فيلا بفارق (+3) أهداف.

ويأتي ريال مدريد سابعا بالتساوي مع ليفربول ويوفنتوس بفارق (+2)، ثم سبورتنج لشبونة وأتلتيكو مدريد وفي المركزين العاشر والحادي عشر.

وفي المرتبة الثانية عشرة، يظهر موناكو بفارق هدف وحيد، مثل ستاد بريست وبنفيكا وباريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الخامس عشر بسبب تسجيله هدف وحيد.