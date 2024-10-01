دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتقدم بهدف أمام النجم الأحمر بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، أنهى فريق إنتر ميلان الإيطالي الشوط الأول من مباراته أمام النجم الأحمر الصربي، متقدما بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأن على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

هدف إنتر ميلان في الشوط الأول سجله هاكان كالانوجلو في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الأحمر الصربي، على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ إنزاجي بتشكيل يضم عددا من اللاعبين البدلاء، وأراح بعض نجومه مثل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.



فريق النجم الأحمر الصربي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان ضد النجم الأحمر

ويبدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دومفريس - زيلينسكي - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - أوجوستو - طارمي - أرناوتوفيتش.

تشكيل النجم الأحمر الصربي ضد إنتر ميلان

في المقابل، جاء تشكيل النجم الأحمر كالآتي:

جليزر - سيول يونج وو - سبايتش - دركوزيتش - دجيجا - كرونيتش - إلسينك - سيلاس - أولاينكا - ماكسيموفيتش - شريف نداي.

وكان إنتر قد تعادل في مباراته الأولى بالبطولة خارج قواعده أمام مانشستر سيتي 0-0، فيما خسر النجم الأحمر على أرضه أمام بنفيكا بنتيجة 2-1.