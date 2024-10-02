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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 14، هاني عادل يكتشف مكان تواجد أبناء أكرم

برغم القانون، فيتو
برغم القانون، فيتو

شهدت مسلسل برغم القانون الحلقة 14 هرب ياسر لدى والده حيث قرر الاختباء عنده، بينما تم نقل فاتن إلى المستشفى وهناك تم الكشف عن تأثر مخها بالإعتداء ودخولها في غيبوبة.

ويواصل إياد دعم ليلى التي تتراجع عن أي خطوة لإيذاء أكرم، بينما يحاول الأخير إقناع بيريهان بعدم الاستمرار في خطوات الطلاق ولكنه يفشل ويعرض عليها أوراق تدين شقيقها ولكنها لا تصدق، فيقرر أن يخرج هو من المنزل ويمنحها كوب من القهوة كان قد وضع فيه مادة تسببت في دخولها في نوم عميق ثم نقلها إلى سريرها ورحل إلى أبنائه وهناك كان وليد يراقبه.

وخلال الحلقة يذهب أكرم لقبر والده وهناك يأتي إليه بدوي شريكه في جريمة قتل والد أكرم في الماضي ويهدده ويرفع عليه مطواه لرفض أكرم الاستجابة لطلباته ويقوم شعبان ورجاله بإنقاذه ويهدد بدوي بفضح صديق له أمرهم إن لم يطلقوا سراحه فيقرر أكرم تركه يرحل وسط دهشة شعبان.

وتستفيق فاتن من غيبوبتها وتوصي ليلى بالانتقام من ياسر، بينما يتقمص وليد شخصية محصل كهرباء ويذهب للمنزل الذي يتواجد به أبناء أكرم من ليلى، وينجح في معرفة الاسم الزائف لأكرم من ابنه.  

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون 

 ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة. 

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء. 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

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برغم القانون قناة ONTV مسلسل برغم القانون منصة Yango Play إيمان العاصي

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