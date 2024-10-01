الظهور السابع لطارق سامي في مونديال الصالات بأوزبكستان
مونديال الصالات، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة الفيفا اختيار السفير طارق سامي ضمن الحكام المشاركين في لقاء أوكرانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم لكرة الصالات أوزباكستان.
طاقم حكام مباراة أوكرانيا والبرازيل
النيوزلندي رايلي انتوني حكم وسينكلير كريس حكم ثاني والتونسي أمن كمون حكم ثالث والمصري طارق سامي حكم ميقاتي والمغربي خالد الهنيش حكم رابع.
موعد مباراة أوكرانيا والبرازيل
ومن المقرر إقامة اللقاء غدا الأربعاء ٢ أكتوبر الحالي علي ملعب هومو أرينا طقشند في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وحقق سفير التحكيم المصري طارق سامي تألق كبير خلال مشواره التحكيمي في مونديال الصالات بأوزباكستان والتي يدير اللقاء السابع في تاريخ البطولة والتي يعتبر سبق كبير في سجل إنجازاته.
ووضع طارق سامي أسمه في مكانة جيدة واهتمام كبير بالاتحاد الدولي الفيفا ليكون ضمن الحكام العرب الأفضل في تاريخ حكام كرة الصالات والذي يعتمد عليه الفيفا خلال الفترة المقبلة في أهم البطولات الدولية لكرة الصالات.
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