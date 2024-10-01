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افتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو)

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائى

انطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، ويشهد الحفل حضور كل من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

 

 


ويقوم رئيس المهرجان بتكريم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، ومن المقرر أن تعلن مذيعة الحفل الإعلامية غادة شاهين مفاجأة افتتاح المهرجان علي المسرح.

كما يكرم المهرجان خلال الحفل النجمة الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى التى تحمل الدورة الأربعين اسمها، كما يتم تكريم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقي مهدي عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

ويعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السوري "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ومدته 90 دقيقة.


وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما. 

 


بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا. 


كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

 

 

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، وتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

 

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مهرجان الاسكندرية السينمائي

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