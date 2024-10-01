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رياضة

دورتموند يتقدم على سيلتيك بخماسية في الشوط الأول

بروسيا دورتموند،
بروسيا دورتموند، فيتو

تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، على نظيره سيلتك الاسكتلندي، بخماسية مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

أحرز خماسية بوروسيا دورتموند كل من ايمري كان هدف وكريم اديمي هاتريك وسيرهوو في الدقيقة ٨ و١١ و٢٩ و٤٢ و٤٠. علي الترتيب

وأحرز هدف سيلتك ماييدا في الدقيقة ٩

تشكيل بوروسيا دورتموند 

 

كوبيل؛ كوتو، أنطون، نيكو شلوتيربيك، رايرسون؛ باسكال جروس، إيمري كان؛ أديمي، براندت، جيتنز؛ جيراسي

 

تشكيل دورتموند ضد سيلتيك


تشكيل دورتموند ضد سيلتيك

دورتموند ضد سيلتيك

ورغم أن أبطال اسكتلندا فازوا بكل مبارياتهم هذا الموسم، فإن اختبارهم الأصعب ينتظرهم في دورتموند، حيث سجل أصحاب الأرض الكثير من الأهداف في الأسابيع الأخيرة.

 

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بوروسيا دورتموند سيلتيك دورتموند ضد سيلتيك

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