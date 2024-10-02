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الشروط الصحية الواجب توافرها حتي لا يتم وقف معاش تكافل

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو
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كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط الصحية التي لا بد للأسرة أن تلتزم بها حتى لا يتم وقف معاش تكافل.

 وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حال أن الأم حامل لا بد وأن تكون تتابع الحمل في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي ويكون لديها كارت المتابعة متسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر. 

 

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها:" بعد ولادتها لا بد أن تقوم بعمل متابعة على الأقل مرتين سنويًّا بعد الولادة". 

 

وتابعت: "أما الأطفال من أول سن الميلاد لا بد أن يقوم الأبوين بعمل كــارت متابعة لهم يثبت أن الأطفال التطعيمات اللازمــة لسـن الأطفــال والمناسبــة لعمرهم متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة".

 

واختتمت: "كما أن الأم لا بد أن تحضر ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة".

 

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