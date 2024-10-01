الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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الحكمان العراقي ونوفل يمثلان مصر في كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية

الحكمان المصريان
الحكمان المصريان هاني العراقي وأحمد نوفل، فيتو

أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قائمة الحكام المشاركين في كورس بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، ووقع اختيار اللجنة على الثنائى المصري المونديالي هاني العراقي وأحمد نوفل ضمن قائمة الحكام المشاركين في الكورس الخاص للبطولة.

موعد أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

تُقام النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمدينة الغردقة المصرية.

يبدأ البلد المضيف، مصر، منافسات بطولة أمم إفريقيا بمواجهة مثيرة أمام نظيره الغاني.

-ستكون نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية مُؤهلة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025.

مبارايات أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، فيتو

8 منتخبات تشاركة في أمم إفريقيا للكمرة الشاطئية

يشارك في النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، كل من مصر، البلد المضيف، السنغال، حامل اللقب، وغانا، المغرب، تنزانيا، موريتانيا، موزمبيق ومالاوي، حيث تتنافس هذه المنتخبات خلال الحدث القاري في الغردقة، بين 19 و26 أكتوبر 2024.

ستبدأ المنافسة، رسميا، يوم السبت 19 أكتوبر، بمواجهة بين المغرب، الحائزة على الميدالية البرونزية مرتين، وتنزانيا، تليها مباراة مصر مع غانا في المجموعة الأولى.

الدولة المستضيفة لكأس العالم للكرة الشاطئية

تسعى جميع الدول المشاركة، بالإضافة إلى التتويج باللقب القاري، لضمان تأهلها للمباراة النهائية، حتى تضمن التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025، والتي ستُقام للمرة الأولى في إفريقيا، في جزيرة سيشيل.

اختيار الثنائى المصري هاني العراقي واحمد نوفل ضمن قائمة الحكام المشاركين في الكورس الخاص للبطولة ليست المرة الاولي في تاريخ الثنائي بل سبق لهم عدد مرات ظهورهم في المحافل الإفريقية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”  .

الاتحاد الإفريقي يعتمد علي الثنائي المصري هاني العراقي واحمد نوفل في كل البطولات الأفريقية حيث يعتبر الثنائي المصري من أفضل وأبرز الحكام المصنفين في الكرة الشاطئية.

فيما قرر الثنائى المصري هاني العراقي واحمد نوفل الاكتفاء بهذا التاريخ الذي قدموه في سلك التحكيم من تشريف اسم مصر، لذلك ستكون بطولة أمم إفريقيا القادمة هي الأخيرة في مسيرتهما التحكيمية

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