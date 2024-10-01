ببطن مكشوف، سلمى أبو ضيف تثير الجدل بعد إعلان حملها (صور)

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل بين الجمهور بعد نشرها جلسة تصوير جديدة لها وهي ترتدي ملابس قصيرة تكشف عن بطنها، وذلك بعد إعلان حملها يوم الأحد الماضي من خلال أحد مجلات الموضة العربية.

وعلق عدد كبير من متابعين سلمى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” أن ملابسها غير لائقة ابدًا، حتى أن وصفتها أحد المتابعات بـ"العك"، بينما كتب آخر أنه لا يليق بالأمومة.

حمل سلمى أبو ضيف

وسبق وكشفت سلمى عن حملها فى فتاة من خلال جلسة تصوير تستعرض من خلالها الحمل، وقالت: الأم المستقبلية قامت بكتابة خطاب مع زوجها لتوثيق مشاعرهما بالكلمات، وليوضحا لطفلتهما القادمة سعادتهما الغامرة بقدومها.

وأضافت: “أنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة إللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا”.

وأكدت سلمى أنها حين علمت بالحمل، شعرت بمزيج من المشاعر المتضاربة، كما أنها استقبلت الخبر في البداية كالصدمة، ولكنها أيضًا شعرت بالفرح والتوتر.

وأضافت سلمى في حديثها مع المجلة أنها لا تعرف أي نوع من الأمهات سوف تكون، ولكنها تتمنى من الله أن تكون أمًا متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادها.