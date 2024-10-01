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رياضة

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على يونج بويز بثلاثية في الشوط الأول

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تقدم فريق برشلونة الإسباني على نظيره يونج بويز بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

افتتح التسجيل لـ برشلونة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 7 وسجل رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 34، فيما سجل الهدف الثالث إينيجو مارتينيز في الدقيقة 36.

تشكيل برشلونة أمام يونج بويز 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في خط الدفاع: جول كوندي – إينيجو مارتينيز – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو – بيدري - فيران توريس – رافينيا.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي  - لامين جمال.

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القناة الناقلة لمباراة برشلونة ويونج بويز

تذاع مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.


وكان برشلونة قد خسر في الجولة الأولى من موناكو بهدفين مقابل هدف، بينما سقط يونج بويز أمام أستون فيلا.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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