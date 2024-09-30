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البحوث الإسلامية يعلن موعد المرحلة النهائية لاختيار مبعوث الأزهر لدول العالم، رابط الاستعلام

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأسبوع المقبل بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف كمرحلة أخيرة لاختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم، حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام من الإثنين إلى الخميس، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين  من علماء وأساتذة جامعة الأزهر.

اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وقدرتهم على التعامل مع الثقافات المختلفة والمواقف المتنوعة، لاختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

المراحل المتعددة من الاختبارات لاختيار مبعوثي الأزهر


أضاف الجندي أن المراحل المتعددة من الاختبارات لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم تستهدف أن يكون مبعوث الأزهر الشريف على قدر عالٍ من الثقافة والمعرفة، حيث يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات، موضحًا أن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية؛ لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية.

رابط الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين على الابتعاث الخارجى

ويمكن معرفة اللجنة وموعد المقابلة من خلال هذا الرابط 

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“البحوث الإسلامية” يختتم مرحلة الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتعاث للخارج

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البحوث الإسلامية: دور ثانٍ لمن تخلفوا عن حضور الاختبارات التحريرية في مسابقة الابتعاث

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الأزهر الشريف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية جامعة الأزهر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر وعاظ الأزهر الشريف

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