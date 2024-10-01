الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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وزير الكهرباء: ندعم توطين صناعة المهمات الكهربائية والتوسع فى صناعة الأبراج

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس شريف عبد الفتاح رئيس شركة التوكل الكهربائية جيلا وعضو مجلس ادارة مجموعة انترو والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما ناقش الاجتماع مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بمعدلات أداء الشركات التابعة.

دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وتضافر الجهود في ضوء برامج عمل الشركات التابعة لتحسين معدلات الاداء والحد من الفقد الفني والتجارى وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.

الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع التحالف، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بالتعاون فى انتاج أبراج نقل الكهرباء وانتاج النيتروجين والأمونيا الخضراء والتوسع فى انتاج الطاقة الشمسية فى شرم الشيخ وبنيان، وكذلك تصنيع الوصلات الخاصة بربط الكابلات، وتمت مناقشة مشروع توزيع الكهرباء للمشروعات الاستثمارية عن طريق منظومة ادارة الطاقة التى يعمل على تطويرها التحالف والتى تساعد فى الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء فى اطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى اتخاذ مايلزم لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي، وذلك فى اطار خطة عمل متكاملة لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين، وتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات.

 

توطين صناعة المهمات الكهربائية
 

وقال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة حريصة على دعم توطين صناعة المهمات الكهربائية فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة، وتعمل بأحدث التقنيات وبأعلى كفاءة وأقل فقد.

 

 

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