الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

"الزراعة" تحذر من التعامل مع شركات وهمية وصفحات مجهولة تطرح أراضي للبيع

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين والمزارعين، بعدم الانسياق وراء شركات وهمية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعلن عن بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي استصلاح تابعة لوزارة الزراعة.

ونفت وزارة الزراعة في بيان لها، أية صلة بينها وبين أي من الصفحات أو الشركات، أو التنسيق معها في هذا الشأن من قريب أو من بعيد، لافتة إلى أن أية عمليات طرح للأراضي يتم عبر إجراءات قانونية رسمية، أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عن جميعها عبر وسائل الإعلام الرسمية، والجهاز الإعلامي التابع للوزارة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر البيانات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، وتعرضهم للنصب.

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