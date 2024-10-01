محمد عبد الله وكيلا ثانيا لنقابة المهن الموسيقية

اختار أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله ليكون وكيلا ثانيا لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله عن امتنانه وسعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد اختياره وكيلًا للنقابة في جلسة إجرائية عقدها المجلس أمس الإثنين.

ووجه الشكر الخاص للفنان مصطفى كامل، النقيب العام، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، معبّرًا عن أمله في أن يحقق النجاح في مهمته وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأشاد بـ الطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية.