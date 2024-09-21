الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

نقابة الموسيقيين تنعى نجل المطرب إسماعيل الليثي

رضا نجل اسماعيل الليثي,
رضا نجل اسماعيل الليثي, فيتو

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب اسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك: “لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البريء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم”.

ورحل عن عالمنا رضا نجل المطرب إسماعيل الليثي الذي اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.

 

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اعضاء مجلس الادارة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل الفنان مصطفي المهن الموسيقية المنيرة الغربية إنا لله وإنا إليه راجعون

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