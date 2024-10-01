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رياضة

الأهلي يتعاقد مع أحمد إبراهيم لتدعيم رجال الطائرة

الأهلي يتعاقد مع
الأهلي يتعاقد مع أحمد إبراهيم لتدعيم رجال الطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع أحمد إبراهيم قادمًا من بتروجت، لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏الطائرة رجال.

وأوضح العوضي أن أحمد إبراهيم وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتم الانتهاء من  ‏الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.‏

الأهلي يتعاقد مع أحمد إبراهيم لتدعيم رجال الطائرة،فيتو

وأكد مدير عام النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة لرجال طائرة الأهلي بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف «رجال الطائرة» بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.‏

الأهلي يضم إسلام عبد السميع لتدعيم فريق الكرة الطائرة رجال

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع إسلام عبد السميع، قادما من طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

‏‎وقال مدير النشاط الرياضي، إن اللاعب وقع على عقود انتقاله للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، لافتًا إلى أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق.

الأهلي يجدد عقد زياد أسامة لمدة 4 مواسم

كما أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، عن تجديد عقد زياد أسامة، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي  ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

‎وقال مدير النشاط الرياضي إن زياد أسامة وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، لافتًا إلى أن استمرار اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق.

‎وكان زياد قد قضى الموسم الماضي مع أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

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بتروجت احمد ابراهيم الأهلي النادي الأهلي خالد العوضي الكرة الطائرة

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