الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

الأهلي يتعاقد مع
الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

أتم خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد عادل قادمًا من صفوف نادي سبورتنج لدعم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم، بعدما أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

وأوضح مدير النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي.

‎وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.

 

الأهلي يجدد عقد زياد أسامة لمدة 4 مواسم

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، عن تجديد عقد زياد أسامة، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي  ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

‎وقال مدير النشاط الرياضي إن زياد أسامة وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، لافتًا إلى أن استمرار اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق.

‎وكان زياد قد قضى الموسم الماضي مع أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وينافس فريق «رجال الطائرة» على العديد من الألقاب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

الأهلي يجدد عقد زياد أسامة لمدة 4 مواسم

لقطات من رحلة بعثة الأهلي إلي السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمود الخطيب الخطيب خالد العوضي الأهلي خالد عادل سبورتنج

مواد متعلقة

لقطات من رحلة بعثة الأهلي إلي السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلي السعودية استعدادًا لخوض السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

توفيق عكاشة يفاجئ الحضور رفقة حياة الدرديرى بمهرجان الخيول بالشرقية (فيديو وصور)

وزير الرياضة يتابع ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

آخر تحديث، سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2024.9.25

الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أهم تصريحات رئيس هيئة الدواء عن الأدوية المنتهية الصلاحية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

المزيد
الجريدة الرسمية