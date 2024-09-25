الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

أتم خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد عادل قادمًا من صفوف نادي سبورتنج لدعم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم، بعدما أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

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وأوضح مدير النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي.

‎وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.

الأهلي يجدد عقد زياد أسامة لمدة 4 مواسم

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، عن تجديد عقد زياد أسامة، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

‎وقال مدير النشاط الرياضي إن زياد أسامة وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، لافتًا إلى أن استمرار اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق.

‎وكان زياد قد قضى الموسم الماضي مع أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وينافس فريق «رجال الطائرة» على العديد من الألقاب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.