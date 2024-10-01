الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة سوهاج يوجه بسرعة علاج شاب من ذوي الهمم

وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الثلاثاء، شاب من ذوي الهمم غير قادر على الحركة بحضور  محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة والدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

 

الشاب يعانى من مشكلة بالنخاع الشوكى  
وبعرض حالة الشاب ويدعي ع. ر.ع  41 عاما من مركز سوهاج  تبين انه يعاني من مشكلة بالنخاع الشوكي وتؤثر على حركته بشكل كامل وعلى الفور أجرى دويدار اتصال هاتفي  مع  الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والذي لم يتوانَ عن قبولها  وتم نقل الشاب اليها لاستكمال الفحوصات وإجراء تدخل جراحي له. 


ومن جانبها استدعت الدكتورة شيماء جابر سيارة إسعاف لنقل الشاب لمستشفى سوهاج العام وعمل اللازم له.


عمرو دويدار مكتبي مفتوح للجميع 

وفي السياق أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن مكتبه مفتوح للجميع ليل نهار ونسعى جميعًا أن نكون سببًا في تخفيف آلام المرضى.

جدير بالذكر أن دويدار قام بالاستجابة لعدة استغاثات للمرضى من جميع أرجاء المحافظة. مثمنًا دور الكوادر الطبية في تخفيف معاناة المرضى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صحة سوهاج فحوصات مستشفي سوهاج العام مستشفى سوهاج عمرو دويدار

مواد متعلقة

إعدام 230 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير المحاضرات العلمية

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح نارى فى سوهاج

ضبط عاطل بحوزته 7 قطع حشيش و54 زجاجة بيرة وسلاح نارى فى سوهاج

حملة لرفع الإشغالات في بعض شوارع سوهاج

جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية مجانية لفحص قاع العين لمرضى السكرى بمركز طما

السيطرة على حريق في مخلفات بمنور عقار بسوهاج

بائع يطعن عمه بسلاح أبيض بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج

الأكثر قراءة

بدء الهجوم الإيراني، إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

تعديل بند سري لضرب دولة جديدة، إسرائيل تستغل الفرصة الذهبية لتحقيق هدف ثمين

آخر ترتيبات بعثة الأهلي للسفر إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري

مصدر بهيئة السكك الحديدية يكشف أسباب انفصال 4 عربات من قطار الأقصر

جلسة منتظرة بين الخطيب ومحمد رمضان خلال ساعات ما السبب؟

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

قصة تسمم 15 فتاة داخل المدينة التعليمية بأكتوبر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يحذر من خطط الصهيونية لنشر الشذوذ الجنسي (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو جندل بن سهيل “الطائع للرسول والصابر على العذاب”

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري: إيران ستضرب إسرائيل مجددا إذا ردت على صواريخنا التليفزيون الإيراني يعلن ضرب أهداف داخل إسرائيل بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية التلفزيون الإيراني يعلن عن بيان مرتقب للحرس الثوري إطلاق دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل