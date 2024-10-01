وكيل صحة سوهاج يوجه بسرعة علاج شاب من ذوي الهمم

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الثلاثاء، شاب من ذوي الهمم غير قادر على الحركة بحضور محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة والدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

الشاب يعانى من مشكلة بالنخاع الشوكى

وبعرض حالة الشاب ويدعي ع. ر.ع 41 عاما من مركز سوهاج تبين انه يعاني من مشكلة بالنخاع الشوكي وتؤثر على حركته بشكل كامل وعلى الفور أجرى دويدار اتصال هاتفي مع الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والذي لم يتوانَ عن قبولها وتم نقل الشاب اليها لاستكمال الفحوصات وإجراء تدخل جراحي له.



ومن جانبها استدعت الدكتورة شيماء جابر سيارة إسعاف لنقل الشاب لمستشفى سوهاج العام وعمل اللازم له.



عمرو دويدار مكتبي مفتوح للجميع

وفي السياق أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن مكتبه مفتوح للجميع ليل نهار ونسعى جميعًا أن نكون سببًا في تخفيف آلام المرضى.

جدير بالذكر أن دويدار قام بالاستجابة لعدة استغاثات للمرضى من جميع أرجاء المحافظة. مثمنًا دور الكوادر الطبية في تخفيف معاناة المرضى.

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