وكيل صحة سوهاج يناقش رفع مستوى الخدمات للمرضى والمصابين

التقى اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور هاني فؤاد مدير إسعاف سوهاج بحضور محمد بخيت مدير بالجامعة وذلك لمناقشة آليات رفع مستوى الخدمات الطارئة المقدمة للمرضى والمصابين وسرعة الاستجابة للبلاغات والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية والمستشفيات المختلفة التابعة لمديرية الصحة لاستقبال المرضى والمصابين.

دويدار يشيد بالخدمة المقدمة من هيئة الإسعاف

ومن جانبه أشاد دويدار بالخدمة الطبية الطارئه المقدمة من خلال هيئة الإسعاف المصرية وأنها مثال للانضباط والتميز مثمنًا دورها المحوري لخدمة المصابين والمرضى بمختلف أرجاء المحافظة.

كما أضاف الدكتور هاني فؤاد مدير إسعاف سوهاج أن محافظة سوهاج من المحافظات التي تلقى دعم كبير من هيئة الإسعاف المصرية ويتم تدريب الكوادر الفنية العاملة على السيارات بصورة مستمرة لتقديم خدمة أفضل للمصابين والمرضى، موضحًا ان هناك 117 سيارة إسعاف تغطي مراكز المحافظة وتقدم الخدمة الطارئة على مدار الساعة.

ومن جانبه أيضًا قدم وكيل وزارة الصحة بسوهاج خالص تقديره واحترامه وشكره لجميع العاملين بإسعاف سوهاج على مجهوداتهم المبذولة لخدمة المصابين والمرضى.

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