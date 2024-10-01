الموسيقار خالد حماد ضيف إيمان أبو طالب الجمعة على الحياة

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الموسيقار خالد حماد، في حلقة يوم الجمعة المقبل على شاشة قناة الحياة.

ويحكي خالد حماد خلال اللقاء كواليس رحلته الفنية وتعاونه مع العديد من نجوم الصف الأول في الأفلام السينمائية والمسلسلات.



وكشف حماد في حلقته أن أغنية "النور مكانه في القلوب" ضمن أحداث فيلم أمير الظلام للزعيم عادل إمام، كانت من "اختراعه" بحسب وصفه.



وحكى حماد تفاصيل رحلته الفنية وتعاونه في إنتاج الموسيقى التصويرية لمسلسلات الزعيم عادل إمام وكان آخرها فلانتينو.



برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.