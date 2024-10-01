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أخبار مصر

بشرى سارة من الأرصاد، سحب منخفضة وطقس معتدل في هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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يستمر الانخفاض في درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:24
 
 

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