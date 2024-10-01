الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

"تعليم دمياط" تستقبل وفدًا من المركز القومي للامتحانات لتقييم جاهزية المدارس

وكيل الوزارة يستقبل
وكيل الوزارة يستقبل الدكتور عوني السعدني، رئيس وحدة التخطيط

استقبل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقييم جاهزية مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

لجنة لمتابعة تجهيز مدارس دمياط للامتحانات

ضم الوفد الزائر كلًا من الدكتور عوني السعدني، رئيس وحدة التخطيط والمتابعة بالمركز، الدكتور عبد الكريم بدران، المشرف العام للمشروع على مستوى المحافظة، والدكتور أحمد بدوي، مشرف فريق التقويم التربوي بدمياط، والدكتورة منى المنشى منسق فريق التقويم التربوي بدمياط.

وقد ناقش الوفد الزائر مع وكيل الوزارة، بالتعاون مع أعضاء فريق التقويم التربوي بدمياط، الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها المديرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد. وشمل النقاش العديد من الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية للمدارس، والتجهيزات اللازمة، وكفاءة الكوادر التعليمية.

وكيل الوزارة وأعضاء وفد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أكد "وكيل الوزارة" أهمية هذه الزيارة في تقييم الجهود المبذولة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على تطوير العملية التعليمية بالمحافظة. كما شدد على أهمية التعاون بين المديرية والمركز القومي للامتحانات لتحقيق أفضل النتائج.

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