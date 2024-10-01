الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 01 - 10 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا  على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الثلاثاء 1-10-2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 30-9-2021


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:24
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

تحذير من ارتفاع الأمواج غدا بالبحر المتوسط

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024

اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30- 09- 2024

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

درجات الحرارة غدا الإثنين 30- 09- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

رمضان السيد: كولر لن يتقبل قرار تعيين محمد رمضان بسهولة

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

قصف صاروخي يستهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز بها قوات أمريكية في بغداد

محمد شبانة يعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية